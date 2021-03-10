Семья погибшего Салы подала в суд на «Кардифф» и «Нант»

Семья погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы подала в суд на французский «Нант» и валлийский «Кардифф», сообщает BBC.

Представители юридической фирмы, помогающие родственникам в суде, перечислила 13 обвиняемых по их делу. В список входят не только футбольные клубы, но и агент Марк Маккей, который помогал в осуществлении сделки, его отец Уилли Маккей, владевшая самолетом компания и лица, причастные к его обслуживанию. Предварительное слушание по делу о смерти Салы должно пройти в Борнмуте.

Эмилиано Сала в январе 2019 года перешел из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф». Футболист вылетел в расположение команды на легком одномоторном самолете. 22 января самолет пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело футболиста. Пилот Дэйв Ибботсон так и не был найден.