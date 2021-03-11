«Ювентус» может продать Роналду 

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду. Об этом журналист Николо Скира сообщил в своем твиттере.
36-летний Роналду, как сообщал «Рамблер», играет в составе «Ювентуса» с 2018 года. Его контракт с командой рассчитан до 2022-го, а заработная плата по нему превышает 30 миллионов евро в год.
#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€31M/year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2021
«Роналду может покинуть "Ювентус" в конце сезона. Его зарплата слишком высока, и "Ювентус" рассматривает возможность продажи летом», — сообщил Скира, не приведя каких-либо подробностей.
1 марта издание Todo Fichajes сообщило, что бывший футболист Дэвид Бекхэм лично сделает попытку убедить Роналду перейти в его клуб «Интер Майами» по окончании текущего европейского сезона либо в январе 2022 года.
В разное время Роналду играл в составе таких клубов, как «Спортинг» (Лиссабон), «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид». Он провел 170 матчей в составе сборной Португалии, в которых забил 102 гола.