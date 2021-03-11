«Ювентус» может продать Роналду 

#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€31M/year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2021

36-летний Роналду, как сообщал «Рамблер», играет в составе «Ювентуса» с 2018 года. Его контракт с командой рассчитан до 2022-го, а заработная плата по нему превышает 30 миллионов евро в год.