«Ювентус» согласился продать Роналду за 60 млн евро

Неудачи «Ювентуса» в Лиге чемпионов и большая зарплата, которую клуб платит нападающему Криштиану Роналду, вынудит бьянконери расстаться с португальцем летом 2021 года, утверждает SportMediaset.
«Ювентус» приобрел Роналду у «Реала» летом 2018 года за 117 млн евро с надеждой, что форвард поможет туринскому клубу выиграть Лигу чемпионов, однако туринский клуб с Роналду три сезона подряд вылетал из турнира на ранних стадиях плей-офф.
Зарплата футболиста составляет 31 млн евро в год, и в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в «Ювентусе» считают, что клубу будет лучше продать Роналду.
По данным SportMediaset, предложения в размере 60 миллионов евро будет достаточно, чтобы «Ювентус» вступил в переговоры по продаже игрока. Интерес к игроку приписывают «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и клубам MLS и Ближнего Востока.