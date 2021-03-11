«Ювентус» согласился продать Роналду за 60 млн евро

Неудачи «Ювентуса» в Лиге чемпионов и большая зарплата, которую клуб платит нападающему Криштиану Роналду , вынудит бьянконери расстаться с португальцем летом 2021 года, утверждает SportMediaset.

«Ювентус» приобрел Роналду у «Реала» летом 2018 года за 117 млн евро с надеждой, что форвард поможет туринскому клубу выиграть Лигу чемпионов, однако туринский клуб с Роналду три сезона подряд вылетал из турнира на ранних стадиях плей-офф.

Зарплата футболиста составляет 31 млн евро в год, и в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в «Ювентусе» считают, что клубу будет лучше продать Роналду.