«Катимся всё ниже»: В Госдуме раскритиковали российский футбол

Снижение России на восьмое место в рейтинге УЕФА – страшная новость для любителей футбола, заявил депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев. По его словам, исправить положение может президент Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Чемпионат.com».

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Ранее стало известно, что Россия в рейтинге коэффициентов УЕФА, который составляется на основе успешных выступлений национальных команд в Еврокубках, уступила седьмое место Голландии. Нидерланды поднялись в списке благодаря последней победе «Аякса» над командой из Швейцарии «Янг Бойз».

«Самая нефутбольная страна в Европе обошла нас в рейтинге», - посетовал депутат Игорь Лебедев.

Парламентарий подчеркнул, что Россия «катится всё ниже и ниже» и предпосылок для роста нет даже в перспективе. При этом Лебедев отметил, что надежда исправить положение всё же есть.

«Если господин Дюков (председатель РФС Александр Дюков – прим. ред.) и компания начнут развивать футбол, то за три-пять лет мы сможем вернуть себе хотя бы шестую строчку», - пояснил депутат.