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«Катимся всё ниже»: В Госдуме раскритиковали российский футбол

Павел Тиунов
4 часа назад
Снижение России на восьмое место в рейтинге УЕФА – страшная новость для любителей футбола, заявил депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев. По его словам, исправить положение может президент Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Чемпионат.com».
«Катимся всё ниже»: В Госдуме раскритиковали российский футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее стало известно, что Россия в рейтинге коэффициентов УЕФА, который составляется на основе успешных выступлений национальных команд в Еврокубках, уступила седьмое место Голландии. Нидерланды поднялись в списке благодаря последней победе «Аякса» над командой из Швейцарии «Янг Бойз».
«Самая нефутбольная страна в Европе обошла нас в рейтинге», - посетовал депутат Игорь Лебедев.
Парламентарий подчеркнул, что Россия «катится всё ниже и ниже» и предпосылок для роста нет даже в перспективе. При этом Лебедев отметил, что надежда исправить положение всё же есть.
«Если господин Дюков (председатель РФС Александр Дюков – прим. ред.) и компания начнут развивать футбол, то за три-пять лет мы сможем вернуть себе хотя бы шестую строчку», - пояснил депутат.
Как сообщал «Рамблер», самой высокой строчки в рейтинге коэффициентов УЕФА добивался СССР. С 1986-88 гг. союз держался на второй строчке списка. Современная Россия в сезоне 2017-18 гг. располагалась на шестом месте, однако в течение нескольких лет постепенно сдала позиции.
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