Роналду может вернуться в «Реал» 

36-летний Роналду, как сообщал «Рамблер», играл в составе «Реала» в 2009-2018 годах. Он провел за клуб 292 матча, в которых забил 311 голов. В 2018 году спортсмен перешел в итальянский «Ювентус». Его контракт с командой рассчитан до 2022-го.

Сегодня издание El Chiringuito сообщило, что агент Роналду Жорже Мендеш обсудил с руководством испанской команды возможность возвращения своего клиента. Других подробностей издание не привело.

1 марта издание Todo Fichajes сообщило, что бывший футболист Дэвид Бекхэм лично сделает попытку убедить Роналду перейти в его клуб «Интер Майами» по окончании текущего европейского сезона либо в январе 2022-го.

Вчера, как сообщал «Рамблер», журналист Николо Скира заявил, что «Ювентус» рассматривает возможность продажи Роналду летом, потому что его заработная плата слишком высока — более 30 миллионов евро в год.