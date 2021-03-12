Газзаев отреагировал на падение России в рейтинге УЕФА

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Россия в рейтинге коэффициентов УЕФА, который составляется на основе успешных выступлений национальных команд в Еврокубках, уступила седьмое место Голландии. Нидерланды поднялись в списке благодаря последней победе «Аякса» над командой из Швейцарии «Янг Бойз». Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
. Он назвал произошедшее «страшной новостью для любителей футбола». Парламентарий подчеркнул, что Россия «катится всё ниже и ниже» и предпосылок для роста нет даже в перспективе. При этом Лебедев отметил, что надежда исправить положение всё же есть, если председатель Российского футбольного союза
(РФС) Александр Дюков
«начнёт развивать футбол» в стране.