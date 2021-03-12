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«Ну и куда мы пришли?!»: Газзаев о падении России в рейтинге УЕФА

Елена Прошина
1 час назад
В российском чемпионате по футболу есть очевидные проблемы, которые необходимо решать, заявил бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. Так он прокомментировал перемещение страны на восьмое место в рейтинге УЕФА, сообщает издание Sport24.
Газзаев отреагировал на падение России в рейтинге УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Газзаев подчеркнул, что он уже семь лет говорит о проблемах в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также о путях развития чемпионата. Однако, его разговоры всерьез так никто и не воспринял.
«Ну и куда мы пришли, куда?! Откровенно говоря, даже не хочется лишний раз эту тему поднимать», - признался экс-тренер национальной команды.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Россия в рейтинге коэффициентов УЕФА, который составляется на основе успешных выступлений национальных команд в Еврокубках, уступила седьмое место Голландии. Нидерланды поднялись в списке благодаря последней победе «Аякса» над командой из Швейцарии «Янг Бойз». Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев. Он назвал произошедшее «страшной новостью для любителей футбола». Парламентарий подчеркнул, что Россия «катится всё ниже и ниже» и предпосылок для роста нет даже в перспективе. При этом Лебедев отметил, что надежда исправить положение всё же есть, если председатель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков «начнёт развивать футбол» в стране.
Телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что для сохранения футбола в стране нужны реформы. Первыми шагами в этом направлении он назвал изменение системы управления и лимита, введение контроля денег, отказ от бюджетных средств.
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