Фернандесу диагностировали ушиб

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча в разных турнирах. Осенью 2020 года он получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда", в связи с чем пропустил шесть матчей.

Фернандес является игроком сборной России. Последний матч за национальную команду он провел 8 октября 2020 года против команды Швеции, после чего пропустил пять встреч из-за заражения коронавирусом и травмы. Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 2022 года 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты.