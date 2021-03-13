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Футболисту ЦСКА Фернандесу диагностировали ушиб

ТАССиещё 17
20 минут назад
Защитнику сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандесу, получившему травму в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", диагностировали ушиб. Об этом ТАСС сообщил один из врачей скорой помощи.
Фернандесу диагностировали ушиб
Фото: ТАССТАСС
В первом тайме полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова.
"У Фернандеса ушиб, гематома, перелома нет", - сказал собеседник ТАСС. После обследования у врачей Фернандес вернулся на стадион. Встреча завершилась победой "Арсенала" со счетом 2:1.
Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча в разных турнирах. Осенью 2020 года он получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда", в связи с чем пропустил шесть матчей.
Фернандес является игроком сборной России. Последний матч за национальную команду он провел 8 октября 2020 года против команды Швеции, после чего пропустил пять встреч из-за заражения коронавирусом и травмы. Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 2022 года 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты.
Футбол,Александр Ломовицкий,Георгий Щенников,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,ИТАР-ТАСС,
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