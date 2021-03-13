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Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча ЮФЛ

Российская Газета
2 часа назад
После окончания матча Юношеской футбольной лиги-2 игроки "Чертаново" избили футболиста "Локомотива". У пострадавшего диагностированы перелом и сотрясение мозга.
Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Матч между этими командами состоялся 13-го марта на поле "Локомотива" в рамках Юношеской футбольной лиги-2. Встреча завершилась поражением "Чертаново" - 1:2.
А после матча, как сообщает "Чемпионат", несколько игроков "Чертаново" избили футболиста "Локомотива" Максима Шнапцева.
Футбол,Локомотив,
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