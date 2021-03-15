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Черчесов объяснил решение не вызывать Смолова в сборную России

Газета.Ru
3 часа назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился комментариями относительно списка футболистов, вызванных в национальную команду на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира - 2022. В заявке не оказалось голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме и нападающего красно-зеленых Федора Смолова.
Черчесов объяснил решение не вызывать Смолова в сборную России
Фото: РФСРФС
"Рады, что Смолов забил два мяча в двух матчах. Но у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть второго нападающего. Сейчас у нас три игры, а Смолов пусть проведет нормальный сбор с "Локомотивом", чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам еще пищу для размышлений. Что касается Гильерме, доверие к нему не упало. Дело не только в 0:5 от Сербии. Объективно, был отрезок, когда он не был на определенном уровне, который нам нужен, но мы вызывали его в сборную", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Ранее главный тренер российской сборной рассказал о вакцинации футболистов от коронавируса.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
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