Черчесов объяснил решение не вызывать Смолова в сборную России

"Рады, что Смолов забил два мяча в двух матчах. Но у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть второго нападающего. Сейчас у нас три игры, а Смолов пусть проведет нормальный сбор с "Локомотивом", чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам еще пищу для размышлений. Что касается Гильерме, доверие к нему не упало. Дело не только в 0:5 от Сербии. Объективно, был отрезок, когда он не был на определенном уровне, который нам нужен, но мы вызывали его в сборную", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".