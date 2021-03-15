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Месси повторил рекорд Хави по количеству сыгранных матчей за «Барселону» 

Газета.Ru 2 часа назад
Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за «Барселону»
Фото: Reuters
Тренерские штабы «Барселоны» и «Уэски» определились со стартовыми составами команд на матч 27-го тура испанской Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген (вратарь), Клеман Лангле, Оскар Гарсия, Жорди Альба, Серджино Дест, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Педри, Антуан Гризманн, Усман Дембеле.
«Уэска»: Альваро Фернандес (вратарь), Хорхе Пулидо, Хавьер Галан, Пабло Маффео, Пабло Инсуа, Димитриос Сиовас, Микель Рико, Идрисса Думбия, Давид Феррейро, Даниэль Эскрих, Рафаэль Мир.
Таким образом, Лионель Месси, выйдя сегодня на поле, повторит рекорд другой легенды «Барселоны», Хави, по количеству сыгранных матчей за сине-гранатовых — 767. Во всех турнирах Месси забил за каталонцев рекордные для клуба 659 мячей и сделал 262 результативные передачи. В рамках грандиозного события с повторением рекорда «Барселоны» по количеству проведенных матчей за клуб аргентинца поздравили его бывшие и действующие партнеры по команде. Среди них оказались Роналдиньо, Карлес Пуйоль, Хави, Неймар, Луис Суарез, Жерар Пике, Жорди Альба, Андрес Иньеста, Дани Алвес, Педро, Филипе Коутиньо и Хосе Мануэль Пинто.
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Футбол , Давид Феррейро , Жерар Пике , Карлес Пуйоль , Антуан Гризманн , Пабло Инсуа , Андрес Иньеста , Лионель Месси , Усман Дембеле , Пабло Маффео , Оскар Гарсия , Альваро Фернандес , Жорди Альба , Рафаэль Мир , Хосе Пинто , Хорхе Пулидо , Хавьер Галан
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