Модрича обвинили в соучастии в финансовом преступлении

В 2018 году бывший президент "Динамо" Здравко Мамич, его брат Зоран Мамич
, экс-директор клуба Дамир Врбанович и налоговый инспектор Милан Пернар получили от 3 до 6 лет тюрьмы по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях с трансферами игроков. Как сообщает HRT, в понедельник Верховный суд Хорватии подтвердил, что Здравко Мамич, который находится в Боснии, приговорен к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы, срок Зорана Мамича сокращен с 4 лет и 11 месяцев до 4 лет и 8 месяцев, Пернара - с 4 лет и 2 месяцев до 3 лет и 2 месяцев. Врбанович получил три года тюрьмы.