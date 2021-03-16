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Модрича и Ловрена обвинили в соучастии в финансовом преступлении

Спорт РИА Новостииещё 11
3 часа назад
Осужденный президент загребского футбольного клуба "Динамо" Здравко Мамич заявил, что хорватские игроки Лука Модрич и Деян Ловрен участвовали в нарушении закона.
Модрича обвинили в соучастии в финансовом преступлении
Фото: ReutersReuters
В 2018 году бывший президент "Динамо" Здравко Мамич, его брат Зоран Мамич, экс-директор клуба Дамир Врбанович и налоговый инспектор Милан Пернар получили от 3 до 6 лет тюрьмы по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях с трансферами игроков. Как сообщает HRT, в понедельник Верховный суд Хорватии подтвердил, что Здравко Мамич, который находится в Боснии, приговорен к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы, срок Зорана Мамича сокращен с 4 лет и 11 месяцев до 4 лет и 8 месяцев, Пернара - с 4 лет и 2 месяцев до 3 лет и 2 месяцев. Врбанович получил три года тюрьмы.
"Деньги у "Динамо" забирали через Модрича и Ловрена. У Модрича всё еще есть несколько миллионов евро на этом счете, которыми он делился со мной на основании контракта. Модрич снял деньги и отдал их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич должны также вернуть деньги. Они вышли из игры, но они соучастники, деньги у них", - цитирует Мамича 24sata.hr.
Ловрен в настоящее время является игроком петербургского "Зенита", Модрич выступает за мадридский "Реал".
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