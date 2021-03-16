«Барселона» хочет подписать «австрийского Месси»

«Барселона» намерена пополнить свой состав молодым австрийским атакующим полузащитником турецкого происхождения Юсуфом Демиром, сообщает ESPN.

Демир на текущий момент выступает за австрийский «Рапид» (Вена) и входит в сферу интересов многих европейских грандов. 17-летним игроком также интересуются « Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Главным претендентом является каталонский клуб, чьи скауты ведут его долгое время и готовы выложить этим летом от 6 до 8 миллионов евро.

Прозвище «австрийский Месси», помимо его преданности аргентинцу (Демир называл Месси и Роналдиньо своими главными кумирами), связано с тем, что они оба имеют одинаковый рост, оба левши с похожим ведением мяча и позицией на поле.

Демир прошел молодежную академию в «Рапиде» , а дебютировал в основной команде в декабре 2019 года и с тех пор стал основным игроком стартового состава, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи в 24 играх текущего сезона.

Впервые внимание широкой общественности Юсуф Демир привлек на молодежном кубке Мерседеса в Зинделфингене в 2019 году. Там он вывел «Рапид» в финал, где австрийцы уступили «Ливерпулю» со счетом 2:3, несмотря на гол Демира. Тем не менее, на тот момент 15-летний полузащитник стал лучшим игроком турнира и самым молодым лауреатом этой премии с основания турнира в 1991 году.

Австрийский клуб решил продать полузащитника этим летом в связи с истечением у него контракта в 2022 году.