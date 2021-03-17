"Барселона" планирует обменять Гризманна на Дибалу

По информации источника, руководство «Барселоны» не устраивает выступление французского нападающего, поэтому именно испанский клуб предложил такие условия. «Ювентус» не против обмена, поскольку Дибала потерял место в стартовом составе. Если стороны придут к соглашению, сделка может быть закрыта летом.