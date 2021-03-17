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«Барселона» и «Ювентус» могут совершить «звездный» обмен

Sports.tjиещё 4
3 часа назад
«Барселона» хочет обменять у «Ювентуса» нападающего Пауло Дибалу, отдав взамен форварда Антуана Гризманна, сообщает Calciomercato.
"Барселона" планирует обменять Гризманна на Дибалу
Фото: ReutersReuters
По информации источника, руководство «Барселоны» не устраивает выступление французского нападающего, поэтому именно испанский клуб предложил такие условия. «Ювентус» не против обмена, поскольку Дибала потерял место в стартовом составе. Если стороны придут к соглашению, сделка может быть закрыта летом.
В сезоне-2020/2021 Антуан Гризманн провёл 39 матчей за «Барселону», забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Пауло Дибала провёл в составе «Ювентуса» 16 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Футбол,Антуан Гризманн,
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