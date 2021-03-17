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Без шансов: «Аталанта» Миранчука не смогла выйти в 1/4 Лиги чемпионов 

Газета.Ru 5 часов назад
«Аталанта» Миранчука не смогла выйти в 1/4 ЛЧ
Фото: Газета.Ru
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» встречалась с мадридским «Реалом». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «сливочных». Во втором поединке подопечные Зинедина Зидана также добились успеха (3:1). Российский футболист бергамасков Алексей Миранчук провел на поле чуть менее десяти минут, не отметившись результативными действиями.
В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта», за которую с осени прошлого года выступает россиянин Алексей Миранчук, встречалась на выезде с мадридским «Реалом».
В первом поединке «сливочные» победили со счетом 1:0. Впрочем, клуб из Бергамо большую часть встречи провели в меньшинстве. На 17-й минуте красную карточку получил Ремо Фройлер. При этом итальянцам удалось сохранить нули на табло до 86-й минуты, когда отличился Ферлан Менди и вывел «Реал» вперед. Миранчук не принял участие в игре, оставшись на скамейке запасных.
В ответном поединке экс-футболист московского «Локомотива» также не попал в стартовый состав команды.
В начале встречи бергамаски выглядели активнее. Уже на третьей минуте матча «Аталанта» могла открыть счет. Робин Госенс замкнул ногой подачу в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Тибо Куртуа.
Мяч практически не покидал половину поля «сливочных». Однако опасных моментов у ворот испанцев больше не возникало. Скорости были не самыми высокими, ближе к десятой минуте показалось, что подопечные Зинедина Зидана выровняли ситуацию на поле, но «Аталанта» вскоре опять перевела игру к воротам Куртуа.
В середине первой половины тайма «Реал» сумел создать первый опасный подход к владениям Марко Спортьелло. Испанцам удалась быстрая контратака, Карим Бензема ворвался в штрафную и пробил метров с 13-ти, но его выстрел заблокировал защитник. Стоит отметить, что к тому моменту хозяева еще ни разу не попали в створ. «Аталанта» отметилась подобным достижением лишь однажды.
За 20 минут до перерыва «Реал» провел еще одну быструю атаку. Винисиус на скорости ворвался в штрафную и уложил вратаря на газон. Казалось, что следующим движением бразилец отправил мяч в сетку, но Берат Джимсити в последний момент заблокировал удар.
На 33 минуте Спортьелло ошибся, выбив мяч прямо на ногу Луки Модрича. Хорват отдал пас Кариму Бензема, который отправил снаряд в пустые ворота. «Сливочные» повели, а «Аталанте» для выхода в четвертьфинал было необходимо забивать дважды.
Перед самым перерывом сравнять счет мог Руслан Малиновский, но украинец не попал в дальний угол.
Команды отправились отдыхать при счете 1:0.
Вторую 45-минутку «Аталанта» начала с двумя нападающими. В пару к Луису Мурьедю вышел Дуван Сапата, который заменил Марио Пашалича.
Через пять минут после возобновления встречи Сапата в чужой штрафной отдал пас пяткой на Госенса, но передачу перехватил Куртуа, вовремя выйдя из ворот.
А уже в следующей атаке Винисиус вышел один на один со Спортьелло. Южноамериканец проткнул мяч мимо вратаря, но снаряд прошел мимо дальнего угла. «Сливочные» уже в начале второго тайма могли решить практически все вопросы о победителе.
Впрочем, через несколько минут Винисиус заработал пенальти, который реализовал Серхио Рамос. Счет стал 2:0. Забитый мяч вполне вытекал из логики игры. Испанцы выглядели интереснее своих соперников.
После пропущенного мяча команде из Бергамо удалось отодвинуть игру от своих ворот. Отличный шанс сократить отставание имел Дуван Сапата. Колумбиец остался один перед владениями Куртуа, но пробил с линии штрафной прямо во вратаря.
Впрочем и «сливочные» не собирались все время сидеть в обороне. Бензема имел возможность довести дело до разгрома, но в одной атаке сначала его опасный удар отбил голкипер, а затем француз угодил в штангу.
Сапата продолжил транжирить моменты. За четверть часа до финального свистка он опять вышел один на один, но Куртуа снова переиграл его.
За восемь минут до конца встречи Муриэль подарил надежду своей команде, сократив отставание в счете до минимума точным ударом со штрафного, но через минуту Асенсио восстановил статус-кво.
Сразу после пропущенного мяча на поле вышел Алексей Миранчук, но исход матча был уже ясен. «Сливочные» уверенно довели матч до победы, а россиянин не отметился активными действиями.
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Комментарии 1
Футбол , Статьи , Алексей Миранчук , Зинедин Зидан , Лука Модрич , Марио Пашалич , Ремо Фройлер , Руслан Малиновский , Карим Бензема , Марко Спортьелло , Реал , Локомотив
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