Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем ЛЧ 

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Бригада арбитров из России под руководством Сергея Карасева не стала преклонять колени перед началом матча Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Боруссией». Об этом пишет РИА Новости.

Встреча команд прошла в Будапеште. Перед началом матча игроки встали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Однако россияне отказались от участия в акции и остались стоять.

Как сообщал «Рамблер», ранее по США прокатилась волна протестов после убийства в Миннеаполисе чернокожего подозреваемого по имени Джордж Флойд : полицейский применил удушающий прием, в результате мужчина скончался. Митинги во многих американских городах переросли в беспорядки.

При этом участники движения Black Lives Matter, борющегося с расизмом, требуют системных изменений в США.