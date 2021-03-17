В УЕФА отреагировали на отказ российских судей встать на колено 

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Российские судьи матча футбольной Лиги чемпионов не будут наказаны за то, что не преклонили колено в рамках акции Black Lives Matter. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом встречи футболисты обеих команд преклонили колено в рамках акции за равные права для афроамериканцев Black Lives Matter, а судьи нет.

«За исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», — сообщили сегодня в пресс-службе УЕФА.

Там рассказали, что игроки, тренеры и официальные лица самостоятельно принимают решение, вставать на колено или нет.