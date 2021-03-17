В УЕФА отреагировали на отказ российских судей встать на колено 

Российские судьи матча футбольной Лиги чемпионов не будут наказаны за то, что не преклонили колено в рамках акции Black Lives Matter. Об этом сообщает ТАСС.
Вчера, как сообщал «Рамблер», клуб «Манчестер Сити» победил «Боруссию» (Менхенгладбах) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Главным судьей игры был Сергей Карасев, его помощниками — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, резервным арбитром — Алексей Кульбаков.
Перед началом встречи футболисты обеих команд преклонили колено в рамках акции за равные права для афроамериканцев Black Lives Matter, а судьи нет.
«За исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», — сообщили сегодня в пресс-службе УЕФА.
Там рассказали, что игроки, тренеры и официальные лица самостоятельно принимают решение, вставать на колено или нет.
8 января, как сообщал «Рамблер», экономист Андрей Илларионов написал в своем ЖЖ, что штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, имевший место ранее, был ловушкой, устроенной полицией после умышленной провокации со стороны активистов Black Lives Matter. После этого руководство Института Катона, старшим научным сотрудником которого являлся Илларионов, инициировало расследование из-за этой публикации и уволило россиянина по его итогам.