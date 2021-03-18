«Глубокое отчаяние»: фанаты ЦСКА требуют уволить Гончаренко

Не обошлось и без вопросов к судейской бригаде, которую возглавил Евгений Кукуляк
из Калуги: главный рефери дважды обращался к просмотрам видеоповторов эпизодов, повлиявших на результат. Без этого судья, вероятно, не поставил бы пенальти в ворота ЦСКА в первом тайме, а также проглядел бы очевидный фол на прямую красную карточку со стороны Ильзата Ахметова
. Впрочем, это все частности. Главным оказался результат матча, а он остался за "Зенитом": гол Артема Дзюбы и еще дубль Вендела помогли петербуржцам закрепить за собой первое место в турнирной таблице, а вот ЦСКА только ухудшил свое положение.