Кержаков вошёл в топ-30 по числу хет-триков в XXI веке

сборной России Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков вошёл в список из 30 футболистов с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке. На счету лучшего бомбардира петербургского клуба и всего российского футбола 9 хет-триков, сообщает Transfermarkt.

Отметим, Александр Кержаков оформил 8 хет-триков в составе «Зенита», за который выступал с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. Ещё один хет-трик форвард оформил, играя за сборную России.