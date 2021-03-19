Павлюченко оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионство 

"Сможет ли команда стать чемпионом? Всё зависит от дальнейших результатов. На сегодняшний день у нас две команды, которые борются за титул — "Спартак" и "Зенит". Четыре очка — не четырнадцать, всё может быть. Хотел бы я видеть Тедеско в следующем году? Мне всё равно, останется он или нет. Я бы хотел, чтобы "Спартак" чемпионом стал. Он уже объявил, что уйдёт. Если человек это сказал, то должен уйти. Но тут уже пусть решает Федун", — сказал Павлюченко.