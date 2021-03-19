«Сочи» забил 5 безответных голов «Тамбову»

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся 19 марта в Сочи, завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Владимира Федотова.
Дубль в составе победителей оформил Антон Заболотный, еще по голу забили Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.
В турнирной таблице РПЛ «Сочи» поднялся на 4-е место, вытеснив ЦСКА. «Тамбов» продолжает замыкать турнирную таблицу.
Российская Премьер-лига. 23-й тур Голы: Заболотный, 45+2; Терехов, 55; Руденко, 74; Заболотный, 80; Барсов, 90.