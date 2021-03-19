«Сочи» забил 5 безответных голов «Тамбову»

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Новым тренером ЦСКА может стать Олич. Он поддерживал Гончаренко, но обещал вернуться в московский клуб

Ярошик: «Возможное назначение Олича в ЦСКА — большой сюрприз. Это будет странным решением»

«Это будет игрочище! Таких еще не было». Семин назвал самого перспективного российского футболиста