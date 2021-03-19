«Химки» выиграли у «Рубина» в матче РПЛ

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Подмосковный ФК "Химки" обошел казанский "Рубин" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что "Химки" провели серию из 10 беспроигрышных матчей, два из которых закончились вничью. В настоящий момент команда с 35 баллами расположилась на девятом месте в турнирном рейтинге.