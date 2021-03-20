Зидан отказался возглавить сборную Франции после Евро-2020

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан не планирует занимать соответствующую должность в сборной Франции по футболу в случае ухода нынешнего наставника Дидье Дешама по окончании чемпионата Европы. Об этом сообщает телеканал Telefoot

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Ранее газета L'Equipe сообщала, что если Дешам уйдет из сборной по окончании контракта в 2022 году, Федерация футбола Франции (FFF) может предложить эту должность Зидану. Сам Дешам признался, что его преемником в сборной может стать Зидан.

По данным телеканала, Зидан не намерен становиться главным тренером сборной Франции после окончания чемпионата Европы нынешним летом, но не исключает такую возможность перед чемпионатом мира 2022 года, который пройдет в Катаре в декабре. Зидан планирует продолжить работу в "Реале" в следующем сезоне, а по его окончании может рассмотреть различные варианты. Нынешний контракт Зидана с "Реалом" завершится в июне 2022 года. По информации Telefoot, все указывает на то, что французский специалист не будет продлевать соглашение.

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.