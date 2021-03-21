Дюпин сломал манекен на тренировке сборной России 

Сборная России продолжает готовиться к отборочным матчам чемпионата мира. Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин на тренировке национальной команды сломал манекен.
«Кадр дня. Дюпин попал мячом в манекен. Нападающим лучше не прессинговать голкипера», — написала пресс-служба сборной России в Twitter.
В сборную России 32-летний Дюпин вызван впервые. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» 20 матчей и пропустил 25 голов.
Сборной России предстоит провести три отборочных матча к чемпионату мира-2022. 24 марта сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта примет дома Словению, а 30 марта проведет выездную встречу со Словакией.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» обыграла «Верону», Миранчук провел на поле 64 минуты.
📸 Кадр дня. Дюпин попал мячом в манекен. Нападающим лучше не прессинговать голкипера 😂#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/xbom1x5XUF— Сборная России (@TeamRussia) March 21, 2021