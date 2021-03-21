Дюпин сломал манекен на тренировке сборной России 

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«Кадр дня. Дюпин попал мячом в манекен. Нападающим лучше не прессинговать голкипера», — написала пресс-служба сборной России в Twitter.

В сборную России 32-летний Дюпин вызван впервые. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» 20 матчей и пропустил 25 голов.

Сборной России предстоит провести три отборочных матча к чемпионату мира-2022. 24 марта сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта примет дома Словению, а 30 марта проведет выездную встречу со Словакией.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» обыграла «Верону», Миранчук провел на поле 64 минуты.