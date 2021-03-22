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Братья Березуцкие останутся в ЦСКА

RT на русском
2 часа назад
Тренерский штаб ЦСКА не потерпит изменений после ухода бывшего главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко.
Братья Березуцкие останутся в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает официальный Twitter ЦСКА, тренеры Алексей и Василий Березуцкие, Александр Ермакович, а также остальные члены тренерского штаба продолжат работу в московском клубе.
После 23 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера.
Футбол,Виктор Гончаренко,Александр Ермакович,ЦСКА,
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