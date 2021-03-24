Роналду готов вернуться в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду по окончании сезона может уйти из команды и вернуться в «Реал» , информиурет Marca.

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Сам 36-летний португальский футболист уверен, что несмотря на возраст, все еще способен принести пользу «Королевскому клубу». Поэтому он готов рассмотреть предложение, если оно поступит.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет вернуться в «Реал», чтобы снова выиграть Лигу чемпионов.

Португальский форвард выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год.

Вместе с командой он завоевал 15 трофеев, среди которых четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, будучи игроком «Реала», он стал обладателем четырех «Золотых мячей».