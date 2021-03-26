Россия начала молодежный Евро с разгрома Исландии

«Эту победу однозначно нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать.
Выход Захаряна? Я уже не раз отмечал в СМИ, что Арсен — очень талантливый, он заслужил место в основе, и сегодня доказал это.
Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Сейчас надо быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией»,— сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
«Понимали, что это игра до первого гола. Получилось забить быстрый гол, после чего стало гораздо легче. Думаю, мы неплохо реализовали план на игру в первом тайме. Что значит эта крупная победа для сборной? Не хочется вдаваться в такие подробности. Главное, что победили. Теперь готовимся к Франции», — заявил нападающий московского ЦСКА.
«Смогут ли побороться с Францией? Почему бы и нет? Что здесь такого? Это же молодежный футбол, еще не до конца сформировавшиеся игроки. Тут любая ошибка может привести к неудаче. Англичане приехали в хорошем составе, а их обыграл кто? Швейцарцы. У которых и нет никого. Молодежный уровень. А у нас тем более многие ребята — уже основные футболисты своих клубов», — передает слова Мостового «Чемпионат.com».
«Молодежка — отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело. От частных комплиментов воздержусь, у меня не было возможности посмотреть игру, не отвлекаясь (успеется)», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
«Ленинград» очень популярен в Венгрии, больше любого, думаю, российского исполнителя. Они имели огромный успех на Sziget (крупнейший музыкальный фестиваль, ежегодно проходящий в Будапеште. — «Газета.Ru»). Их там знают. А в слова не вникают. Как и мы смотрим на венгерский язык в лучшем случае глазами, а слушаем ушами бравого солдата Швейка. Вышло задорно с «Ленинградом», считаю. И у молодежки — что важнее — тоже. «Стасики», догоняйте! Удачи всем нам», — добавил он.
«Очень верю в эту команду. И имена солидны, и игра, надеюсь, будет. Верю, что они вообще до финала дойдут. Надеюсь, что мы не потеряем это поколение. Это же и проверка на профессионализм. Захарян вот является звездочкой. За ним скауты следят. Главное, чтобы продолжал работать. Давно такого поколения не было. Многие могут усилить основную сборную. Многие точно могут играть в основе. Другой вопрос, зачем сейчас их было бы дергать. Очень жду игры с Францией, у них состав-то сумасшедший», — сказал он.