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ЦСКА просматривает россиянина из Германии

Газета.Ru
40 минут назад
Московский ЦСКА просматривает защитника «Ганзы» Константина Нижегородова. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.
ЦСКА просматривает россиянина из Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
18-летний футболист является членом молодежной команды из Ростока, которая в нынешнем сезоне играет в третьей Бундеслиге.
Отметим, что Константин Нижегородов является сыном бывшего защитника национальной сборной России Геннадия Нижегородова, в свое время выступавшего за московский «Локомотив».
Константин — воспитанник одесского «Черноморца», выступал за юниорскую команду гельзенкирзенского «Шальке-04». Его рост составляет 187 сантиметров, он играет на позиции левого полузащитника.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов догнал Гуса Хиддинка по числу побед, добытых на посту главного тренера сборной России.
Футбол,Геннадий Нижегородов,Гус Хиддинк,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,
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