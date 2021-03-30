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На любительском турнире в Москве произошла массовая драка

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
В Москве на любительском турнире Urban League произошла массовая драка, сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент случился в матче полуфинала «Золотого плей-офф» между командами FC World Class и «На футболе». На 56-й минуте встречи при счёте 6:3 в пользу FC World Class один из футболистов сделал другому замечание, которое спровоцировало конфликт.
Игрок «На футболе» Арби Дудаев сначала ударил футболиста FC World Class Александра Антонова, а затем тренера и игрока Илью Мадилова. Вратарь команды «На футболе» Радик Клоян набросился на голкипера FC World Class Дмитрия Шевченко.
По итогам потасовки Дудаеву показали красную карточку, матч завершился со счётом 6:3. Клояна дисквалифицировали на пять матчей турнира, Дудаев получил бессрочную дисквалификацию.
Футбол,Видео,Илья Мадилов,Дмитрий Шевченко,Александр Антонов,
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