Массовая драка произошла на турнире по футболу в Москве

В Москве на любительском турнире по футболу произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС.

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Представитель организатора турнира лиги Urban League Евгений Мужиков рассказал, что в ходе полуфинального матча между командами «На футболе» и FC World Class произошла драка с участием пяти человек — четырех игроков и тренера. Остальные футболисты разняли дерущихся.

По итогам инцидента Urban League дисквалифицировала активного участника драки вратаря «На футболе» Радика Клояна на пять матчей лиги, а еще одного игрока той же команды Арби Дудаева — пожизненно.

В ноябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», более 20 дворников, работников государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники», подрались в Москве. Причиной конфликта стало грубое нарушение правил во время игры в футбол. Около 10 участников драки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов

На прошлой неделе СМИ сообщили, что на границе между Россией и Грузией на нейтральной территории в районе Крестового перевала между двумя дальнобойщиками возник конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой один убил другого.