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Россия проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022

Спорт-Экспрессиещё 19
1 час назад
Сборная России уступила в гостях Словакии (1:2) в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Трнаве.
Россия проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС
На 38-й минуте игры счет открыл с углового словак Милан Шкриньяр. Спустя 33 минуты восстановил равновесие защитник россиян Мариу Фернандес. Итоговый счет установил словацкий нападающий Роберт Мак.
Команда Станислава Черчесова с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.
Сборная России проведет следующий матч в рамках отбора к ЧМ-2022 1 сентября против Хорватии.
Футбол,Мариу Фернандес,Роберт Мак,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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