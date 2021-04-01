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Sport24: ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем

RT на русскомиещё 6
1 час назад
Московский футбольный клуб ЦСКА до сих пор не подписал контракт с хорватским специалистом Ивицей Оличем, который должен быть назначен главным тренером команды.
ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем
Фото: pfc-cska.compfc-cska.com
Об этом сообщает Sport24.
Тем не менее отмечается, что соглашение может быть официально подписано уже 1 апреля.
Олич выступал за красно-синих в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. На посту главного тренера он сменит Виктора Гончаренко.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Футбол,Виктор Гончаренко,ЦСКА,
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