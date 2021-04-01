Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Футболист "Тамбова" Герман отказался проходить полиграф в РФС

Газета.Ru
2 часа назад
Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" Дмитрий Герман отказался проходить полиграф в Российском футбольном союзе (РФС), передает РИА "Новости".
Футболист "Тамбова" отказался пройти полиграф в РФС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, Германа и Александра Еркина подозревают в игре на ставках.
"Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе он отказался", - сообщили в пресс-службе РФС.
"Тамбов" подал иск о банкротстве в начале февраля, сумма долгов клуба составила более 300 млн рублей. Члены РПЛ поддержали досрочное выделение "Тамбову" средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Председатель областного спорткомитета Михаил Белоусов в письме заверил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, что власти региона выделят 207 млн рублей на погашение долгов футбольного клуба. Это решение согласовано с губернатором области Александром Никитиным.
Ранее сообщалось о том, что РФС получил информацию о возможных ставках игроков "Тамбова" от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Футбол,Александр Еркин,Дмитрий Герман,Михаил Белоусов,Александр Дюков,Александр Никитин,РФС,УЕФА,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители