Футболист "Тамбова" отказался пройти полиграф в РФС

"Тамбов" подал иск о банкротстве в начале февраля, сумма долгов клуба составила более 300 млн рублей. Члены РПЛ поддержали досрочное выделение "Тамбову" средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Председатель областного спорткомитета Михаил Белоусов
в письме заверил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова
, что власти региона выделят 207 млн рублей на погашение долгов футбольного клуба. Это решение согласовано с губернатором области Александром Никитиным
.