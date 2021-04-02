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Пермский ФК «Амкар» прошёл процедуру регистрации

ИА Regnumиещё 10
3 часа назад
Пермский футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба минспорта Пермского края.
"Амкар" прошёл процедуру регистрации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Клуб получил название «Амкар-Пермь», а юридическое лицо имеет статус автономной некоммерческой организации. Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который возглавлял «Амкар» с 1994 по 2010 год.
Отмечается, что после получения регистрации будет подана заявка на участие команды в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона 2021/22.
До 30 апреля клуб должен подготовить документы для ПФЛ, после чего пройдёт процедура лицензирования.
В ближайшее время руководство клуба определится со спонсорами и сформирует сформировать бюджет клуба, а также приступит к формированию состава команды: тренеров, игроков, административного и управленческого персонала.
Напомним, «Амкар» был основан в 1994 году. В 2018 году при губернаторе Максиме Решетникове клуб расформировали из-за финансовых проблем. В премьер-лиге «Амкар» выступал с 2004 по 2018 год.
Футбол,Валерий Чупраков,Максим Решетников,
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