Пермский футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба минспорта Пермского края.

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Клуб получил название «Амкар-Пермь», а юридическое лицо имеет статус автономной некоммерческой организации. Президентом клуба стал Валерий Чупраков , который возглавлял «Амкар» с 1994 по 2010 год.

Отмечается, что после получения регистрации будет подана заявка на участие команды в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона 2021/22.

До 30 апреля клуб должен подготовить документы для ПФЛ, после чего пройдёт процедура лицензирования.

В ближайшее время руководство клуба определится со спонсорами и сформирует сформировать бюджет клуба, а также приступит к формированию состава команды: тренеров, игроков, административного и управленческого персонала.