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Умер чемпион СССР по футболу Валентин Афонин

ИА Regnum
1 час назад
Бывший советский футболист Валентин Афонин умер в возрасте 81 года. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба московского ЦСКА.
Умер чемпион СССР по футболу Валентин Афонин
Фото: Twitter ПФК ЦСКАTwitter ПФК ЦСКА
Афонин играл на позиции защитника, выступал за ЦСКА, также за владимирский «Трактор» и ростовский СКА.
В составе московского клуба он стал чемпионом СССР в 1970 году, а в составе СКА — серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года.
Кроме того, в составе сборной СССР Афонин был участником чемпионатов мира по футболу 1966 и 1970 годов. Вместе с командой он занял четвёртое место на чемпионате мира 1966 года.
Футбол,Валентин Афонин,ЦСКА,
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