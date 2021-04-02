Умер чемпион СССР по футболу Валентин Афонин

Бывший советский футболист Валентин Афонин умер в возрасте 81 года. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба московского ЦСКА

Фото: Twitter ПФК ЦСКА Twitter ПФК ЦСКА

Афонин играл на позиции защитника, выступал за ЦСКА, также за владимирский «Трактор» и ростовский СКА.

В составе московского клуба он стал чемпионом СССР в 1970 году, а в составе СКА — серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года.