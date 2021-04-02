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Дзюба: после первой зарплаты в «Спартаке» подумал: «Ничего себе! За это ещё и платят!»

Чемпионат.comиещё 7
1 час назад
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, в какой момент понял, что хочет стать профессиональным футболистом.
«За это ещё и платят!: Дзюба о первой зарплате в «Спартаке»
Фото: ЧемпионатЧемпионат
«Раньше я себе этого вообще не представлял.
Первый раз понял, когда в дублирующий состав попал. Нас туда перешло человек 13. Получилось, что нас признали лучшим годом школы. Сказали, что мы вообще чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас с ребятами это было событие, потому что было много хороших годов: 83-й год был потрясающим, 86-й, 87-й А тут 13 человек 88-го выходят в дублирующий состав.
Когда я первый раз получил зарплату — 400 или 500 долларов, подумал: «Ничего себе! За это ещё и платят!» Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства. И я понял, что нужно переключаться. Самый трудный переход — с юношеского футбола на мужской. Но я это как-то сразу осознал — ты попадаешь в дублирующий состав, видишь, как старшие ребята играют, спускаясь с основы, и понимаешь, что это уже другое», — сказал Дзюба в ролике в «твиттере» оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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