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«Если скажешь, прикончу»: бывшая жена обвинила Кержакова в избиении

Мария Иванова
1 час назад
Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что футболист избил ее и пытался задушить. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».
Бывшая жена обвинила Кержакова в избиении
Фото: InstagramInstagram
Тюльпанова утверждает, что произошло это в отеле после одного из матчей. Кержакова якобы разозлило, что она прочла его любовные переписки.
«Он меня бил об эти чемоданы, я пытаюсь встать, он меня обратно на них, и он орал при этом постоянно, что я предала его доверие. < > Я вся в крови, вся в истерике. < > Я побежала в сторону спальни, он за мной, роняет меня на кровать, хватает подушку и начинает меня реально душить этой подушкой», - заявила Тюльпанова.
По словам Тюльпановой, все ее лицо было залито кровью и в этот момент в дверь номера постучала ее мама.
«Он мне говорит: «Если ты что-то ей скажешь о том, что я с тобой это сделал, я тебя тут вообще прикончу», - отметила она.
Тюльпанова добавила, что позже у нее диагностировали сотрясение мозга, трещину в ребре и многочисленные ушибы.
«А у меня же эта больная любовь, несмотря на то, что он меня по факту избил, я боялась, что он меня бросит. < > Меня сдерживали родители, они просто не давали мне кинуться к нему обратно в ноги», - заключила она.
Как писал «Рамблер», в мае 2018 года Тюльпанова сообщила, что они с Кержаковым давно не вместе. Затем стало известно, что муж забрал у нее сына и запретил ей видеться с ребенком.
В Instagram Тюльпановой появилась информация, что она провела 4,5 месяца в наркологической клинике, поэтому ребенка забрали. Позже адвокаты опровергли информацию о зависимостях женщины, заявив, что посты были написаны под давлением.
Футбол,Александр Кержаков,
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