Бывшая жена обвинила Кержакова в избиении

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что футболист избил ее и пытался задушить. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Фото: Instagram Instagram

Тюльпанова утверждает, что произошло это в отеле после одного из матчей. Кержакова якобы разозлило, что она прочла его любовные переписки.

«Он меня бил об эти чемоданы, я пытаюсь встать, он меня обратно на них, и он орал при этом постоянно, что я предала его доверие. < > Я вся в крови, вся в истерике. < > Я побежала в сторону спальни, он за мной, роняет меня на кровать, хватает подушку и начинает меня реально душить этой подушкой», - заявила Тюльпанова.

По словам Тюльпановой, все ее лицо было залито кровью и в этот момент в дверь номера постучала ее мама.

«Он мне говорит: «Если ты что-то ей скажешь о том, что я с тобой это сделал, я тебя тут вообще прикончу», - отметила она.

Тюльпанова добавила, что позже у нее диагностировали сотрясение мозга, трещину в ребре и многочисленные ушибы.

«А у меня же эта больная любовь, несмотря на то, что он меня по факту избил, я боялась, что он меня бросит. < > Меня сдерживали родители, они просто не давали мне кинуться к нему обратно в ноги», - заключила она.

Как писал «Рамблер», в мае 2018 года Тюльпанова сообщила, что они с Кержаковым давно не вместе. Затем стало известно, что муж забрал у нее сына и запретил ей видеться с ребенком.