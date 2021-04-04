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Месси готов остаться в «Барселоне»

ИА Regnumиещё 8
2 часа назад
Нападающий футбольного клуба «Барселона» (Испания) Лионель Месси может остаться в команде по окончании сезона. Об этом 4 апреля пишет AS.
Месси готов остаться в «Барселоне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Игрок готов вести переговоры о продлении контракта, который заканчивается летом 2021 г. Форвард хочет встретиться с президентом клуба Жоаном Лапортой и обсудить ряд условий.
Футболист намерен получить проект, в котором будет описано, как клуб добьется победы в Лиге чемпионов (ЛЧ). Решение о продлении контракта спортсмен примет до конца сезона.
В этом сезоне Месси провел 37 матчей, забил 29 голов.
Футбол,Лионель Месси,
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