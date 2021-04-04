Месси готов остаться в «Барселоне»

Игрок готов вести переговоры о продлении контракта, который заканчивается летом 2021 г. Форвард хочет встретиться с президентом клуба Жоаном Лапортой и обсудить ряд условий.

Футболист намерен получить проект, в котором будет описано, как клуб добьется победы в Лиге чемпионов (ЛЧ). Решение о продлении контракта спортсмен примет до конца сезона.