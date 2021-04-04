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Румынский футбольный тренер уволился после первоапрельской шутки

News.ruиещё 4
2 часа назад
Неудачная первоапрельская шутка стала причиной увольнения тренера румынского футбольного клуба «Индустрия Гальда же Жос». Об этом сообщил журналист Эмануэль Роши.
Румынский тренер ушёл из клуба из-за первоапрельской шутки
Фото:  sportliga.com sportliga.com
В своём Twitter Роши написал, что руководство футбольного клуба решило подшутить над тренером Стефаном Фогороси. На одном из местных сайтов, по просьбе футбольных боссов, была опубликована новость о том, что тренер уволен после трёх неудачных матчей команды.
Фогороси, прочитав эту «новость», понял, что это шутка, но был обижен до такой степени, что больше не пришёл на тренировку и решил уволиться из клуба.
В Чемпионате Румынии «Индустрия Гальда де Жос» занимает последнее место турнирной таблицы. После 14 матчей на счету команды 4 очка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сразу два футбольных тренера в Российской футбольной премьер-лиге подали в отставку. Из «Краснодара» ушёл Мурад Мусаев, «Уфу» покинул Рашид Рахимов.
Футбол,Мурад Мусаев,Рашид Рахимов,
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