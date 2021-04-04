Румынский тренер ушёл из клуба из-за первоапрельской шутки

Неудачная первоапрельская шутка стала причиной увольнения тренера румынского футбольного клуба «Индустрия Гальда же Жос». Об этом сообщил журналист Эмануэль Роши.

Фото: sportliga.com sportliga.com

В своём Twitter Роши написал, что руководство футбольного клуба решило подшутить над тренером Стефаном Фогороси. На одном из местных сайтов, по просьбе футбольных боссов, была опубликована новость о том, что тренер уволен после трёх неудачных матчей команды.

Фогороси, прочитав эту «новость», понял, что это шутка, но был обижен до такой степени, что больше не пришёл на тренировку и решил уволиться из клуба.

В Чемпионате Румынии «Индустрия Гальда де Жос» занимает последнее место турнирной таблицы. После 14 матчей на счету команды 4 очка.