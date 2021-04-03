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«Спартак» обыграл «Ростов» в гостях впервые с 2013-го года

RT на русскомиещё 1
3 апреля 2021
Московский «Спартак» впервые за восемь лет на выезде взяли верх над «Ростовом».
«Спартак» обыграл «Ростов» в гостях впервые с 2013-го года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Последний раз красно-белые побеждали в Ростове-на-Дону в декабре 2013 года. Тогда спартаковцы оказались сильнее благодаря голу Маджида Уориса на 88-й минуте.
Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева принёс «Спартаку» победу над «Ростовом» в матче РПЛ.
Футбол,Александр Соболев,Маджид Уорис,Спартак,
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