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Колыванов готов вновь возглавить "Уфу"

Газета.Ruиещё 10
2 часа назад
Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов заявил о том, что готов вернуться в клуб из Башкортостана, передает «Спорт-Экспресс».
Напомним, 3 апреля с поста наставника «Уфы» ушел Рашид Рахимов.
«Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, работали, побеждали и успешно работали. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду», — сказал специалист.
Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева.
Башкирский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от зоны стыковых матчей на три очка за шесть туров до конца сезона.
Колыванов тренировал «Уфу» с 2012 по 2015 год. В сезоне-2013/14 он вывел команду в РПЛ, обыграв в стыковых матчах томскую «Томь». Также специалист возглавлял московское «Торпедо», армянский «Арарат» и сборные России различных возрастов.
Ранее сообщалось о том, что «Уфа» приняла отставку Рахимова.
Футбол,Игорь Колыванов,Вадим Евсеев,Рашид Рахимов,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,
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