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Защитник "Спартака" Жиго может пропустить матч с "Локомотивом"

Газета.Ruиещё 17
19 часов назад
Глава департамента московского "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что защитник команды Самуэль Жиго может пропустить ближайший матч из-за сотрясения мозга, полученного во время матча 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча, прошедшая 4 апреля в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Футболист получил повреждение и был заменен на 81-й минуте. "По результатам дополнительного обследования было выявлено сотрясение второй степени, кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока футболисту требуется полный покой", - цитирует Фетисова РИА "Новости". В нынешнем сезоне чемпионата России Жиго принял участие в 21 матче, в которых забил три мяча. После 24 туров чемпионата России "Спартак", набравший 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые проведут гостевую встречу с московским "Локомотивом". Ранее сообщалось, что вместо Жиго на поле "Ростов Арены" вышел Илья Гапонов.
Защитник "Спартака" Жиго может пропустить матч с "Локомотивом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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