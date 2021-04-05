Защитник "Спартака" Жиго может пропустить матч с "Локомотивом"

Глава департамента московского "Спартака"
по связям с общественностью Антон Фетисов
заявил, что защитник команды Самуэль Жиго
может пропустить ближайший матч из-за сотрясения мозга, полученного во время матча 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча, прошедшая 4 апреля в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Футболист получил повреждение и был заменен на 81-й минуте. "По результатам дополнительного обследования было выявлено сотрясение второй степени, кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока футболисту требуется полный покой", - цитирует Фетисова РИА "Новости". В нынешнем сезоне чемпионата России Жиго принял участие в 21 матче, в которых забил три мяча. После 24 туров чемпионата России "Спартак", набравший 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые проведут гостевую встречу с московским "Локомотивом"
. Ранее сообщалось, что вместо Жиго на поле "Ростов Арены" вышел Илья Гапонов
.