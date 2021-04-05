Пермская чиновница украла деньги на питание футболистов

В ходе проверки исполнения муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа» бюджетного и финансового законодательства прокуратура Осинского района и Контрольно-счетная палата Осинского городского округа установили, что в июле-октябре 2018 года сотрудница администрации получила 61,8 тысячи рублей, выделенных на организацию питания членов мужской команды «Кама» из города Оса в рамках Первенства Пермского края по футболу в сезоне 2018-го и потратила их на личные цели.

В марте, как сообщал «Рамблер», исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов был задержан по подозрению в причастности к мошенничеству. По версии следствия, в 2013-2015 годах Петрашов лично, через посредников и на счета подконтрольных ему юридических лиц получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.