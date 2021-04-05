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Пермская чиновница украла деньги на питание футболистов

Артём Кульша
2 часа назад
Сотрудница администрации района Осинского района Пермского края заподозрена в хищении денег на питание игроков футбольной команды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Пермская чиновница украла деньги на питание футболистов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В ходе проверки исполнения муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа» бюджетного и финансового законодательства прокуратура Осинского района и Контрольно-счетная палата Осинского городского округа установили, что в июле-октябре 2018 года сотрудница администрации получила 61,8 тысячи рублей, выделенных на организацию питания членов мужской команды «Кама» из города Оса в рамках Первенства Пермского края по футболу в сезоне 2018-го и потратила их на личные цели.
Прокуратура направила материалы проверки в управление Следственного комитета по Пермскому краю. Следователи возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (наказывается вплоть до лишения свободы на шесть лет).
В марте, как сообщал «Рамблер», исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов был задержан по подозрению в причастности к мошенничеству. По версии следствия, в 2013-2015 годах Петрашов лично, через посредников и на счета подконтрольных ему юридических лиц получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.
Футбол,Генпрокуратура РФ,СКР,
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