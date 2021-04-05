Кокорин пропустит матч с «Аталантой» Миранчука

Как отмечает источник, Кокорин сможет вернуться на поле 17 апреля в игре против «Сассуоло». Матч с «Аталантой» состоится 11 апреля.

30-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы бедра и проходил лечение в Риме в клинике «Вилла Стюарт». В конце марта Кокорин отметил, что чувствует себя хорошо.