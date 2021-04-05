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Кокорин не сможет помочь «Фиорентине» в матче с «Аталантой» Миранчука

Sport24иещё 1
4 часа назад
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не успеет восстановиться к матчу 30-го тура Серии А против «Аталанты», в которой выступает его соотечественник Алексей Миранчук. Об этом сообщает Firenzeviola.
Кокорин пропустит матч с «Аталантой» Миранчука
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как отмечает источник, Кокорин сможет вернуться на поле 17 апреля в игре против «Сассуоло». Матч с «Аталантой» состоится 11 апреля.
30-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы бедра и проходил лечение в Риме в клинике «Вилла Стюарт». В конце марта Кокорин отметил, что чувствует себя хорошо.
Футбол,Александр Кокорин,Алексей Миранчук,
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