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Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году

Soccer News
4 часа назад
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала интересную статистику нападающего команды Александра Соболева, который в последних четырех матчах забил семь голов.
Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году
Фото: ТАССТАСС
В 2021 году Соболев тратит на один гол в среднем 61 минуту. По этому показателю он идет вровень с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, а также опережает форвардов "Барселоны" Лионеля Месси (62) и "Ювентуса" Криштиану Роналду (107).
Стоит отметить, что в список лучших также попал нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, который в 2021 году забивает каждые 88 минут.
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел 19 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Ларссона 12 забитых мячей и пять голевых передач в 24 поединках.
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