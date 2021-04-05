«Ювентус» уволит Пирло в случае поражения от «Наполи»

В Италии нарастают слухи о том, что «Ювентус» уволит Андреа Пирло с поста главного тренера, если бьянконери в среду проиграют «Наполи» в матче чемпионата Италии. Туринский и неаполитанский клубы проведут перенесенный матч 3-го тура Серии А.
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Игра была перенесена после того, как «Наполи» не смог приехать в Турин в октябре из-за того, что у двух игроков был выявлен COVID-19. Первоначально «Наполи» было присвоено техническое поражение, но клуб подал апелляцию и добился переноса встречи.
Как сообщают Il Corriere della Sera и Sport Mediaset, «Ювентус» наверняка уволит Пирло в случае проигрыша «Наполи».
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона могут сделать ассистента Пирло Игора Тудора.