ФИФА не разрешила английскому футболисту играть за сборную Украины

Международная Федерация футбола (ФИФА) не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на своем канале в YouTube.

Также, по словам Цыганыка, Килмен проявил серьезное желание в получении украинского гражданства. У футболиста мать украинка с украинским паспортом, поэтому у него были большие надежды, что он наденет футболку сборной Украины. Но на сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины он сыграть не сможет.