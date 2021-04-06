ФИФА не разрешила английскому футболисту играть за сборную Украины

«Насколько я понимаю, все-таки ФИФА прислала письмо УАФ, в котором признала, что 8 матчей за национальную сборную Англии (по футзалу. — Прим. «СЭ»), проведенных Килменом, были официальными и не позволяют ему выступать в составе сборной Украины.
То есть у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии — футзальную, пляжную или футбольную.
Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран.
Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке".