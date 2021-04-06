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ФИФА не разрешила английскому футболисту «Вулверхэмптона» играть за сборную Украины. Он также мог играть за Россию

Спорт-Экспрессиещё 2
4 часа назад
Международная Федерация футбола (ФИФА) не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на своем канале в YouTube.
ФИФА не разрешила английскому футболисту играть за сборную Украины
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Насколько я понимаю, все-таки ФИФА прислала письмо УАФ, в котором признала, что 8 матчей за национальную сборную Англии (по футзалу. — Прим. «СЭ»), проведенных Килменом, были официальными и не позволяют ему выступать в составе сборной Украины.
То есть у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии — футзальную, пляжную или футбольную.
Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран.
Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке".
Также, по словам Цыганыка, Килмен проявил серьезное желание в получении украинского гражданства. У футболиста мать украинка с украинским паспортом, поэтому у него были большие надежды, что он наденет футболку сборной Украины. Но на сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины он сыграть не сможет.
Напомним, Макс Килман вырос в Лондоне в российско-украинской семье. В ноябре директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов в интервью «СЭ» рассказал, что Килман заинтересован в выступлении за сборную России.
Килман ранее играл в мини-футбол и провел за сборную Англии 25 матчей. В текущем сезоне Килман провел 17 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.
Футбол,Роман Дубов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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