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Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Газета.Ruиещё 11
6 апреля 2021
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе установил историческое достижение в рамках Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.
Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Фото: EPAEPA
По информации источника, форвард стал первым футболистом в истории турнира, кто смог забить пять голов выездных матчах 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов в рамках одного сезона.
7 апреля "ПСЖ" со счетом 3:2 обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию", Мбаппе оформил в поединке дубль. Его второй гол стал победным для команды.
Примечательно то, что "Бавария" в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно "ПСЖ". Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Бавария" состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии".
Футбол,УЕФА,
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