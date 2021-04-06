Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе установил историческое достижение в рамках Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

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По информации источника, форвард стал первым футболистом в истории турнира, кто смог забить пять голов выездных матчах 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов в рамках одного сезона.

7 апреля "ПСЖ" со счетом 3:2 обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию", Мбаппе оформил в поединке дубль. Его второй гол стал победным для команды.

Примечательно то, что "Бавария" в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно "ПСЖ". Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Бавария" состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.