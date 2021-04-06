Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов

По информации источника, форвард стал первым футболистом в истории турнира, кто смог забить пять голов выездных матчах 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов в рамках одного сезона.
7 апреля "ПСЖ" со счетом 3:2 обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию", Мбаппе оформил в поединке дубль. Его второй гол стал победным для команды.
Примечательно то, что "Бавария" в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно "ПСЖ". Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Бавария" состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии".