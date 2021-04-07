Россия поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 39-й на 38-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в среду на официальном сайте организации.

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В активе российской команды 1 461 очко. В первой пятерке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 780 очков), далее идут команды Франции (1 755), Бразилии (1 743), Англии (1 670) и Португалии (1 662).

В марте сборная России провела три матча в рамках стартовавшего отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. В первой встрече россияне на выезде обыграли команду Мальты (3:1), во второй дома оказались сильнее словенцев (2:1), в заключительной игре уступили в гостях словакам (1:2).

В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала шесть очков и лидирует в группе благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Словаки с пятью очками идут третьими. На четвертой строчке располагаются киприоты (4 очка), на пятой - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1).