Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Первое место занимает Бельгия (1783,38 очка), вторая — Франция (1757,3), третья — Бразилия (1742,65).
В марте команда Станислава Черчесова
провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россияне выиграли у Мальты (3:1), обыграли Словению (2:1) и уступили Словакии (1:2).
Следующий мировой рейтинг ФИФА будет опубликован 27 мая 2021 года.
Рейтинг сборных ФИФА от 7 апреля 2021-го
1 (1*). Бельгия — 1783,38 очка
3 (3*). Бразилия — 1742,65
5 (5*). Португалия — 1666,12
6 (6*). Испания — 1648,13
7 (10*). Италия — 1642,06
8 (7*). Аргентина — 1641,95
9 (8*). Уругвай — 1639,08
10 (12*). Дания — 1631,55
11 (9*). Мексика — 1629,56
24 (24*). Украина — 1515.85
38 (39*). Россия — 1462,65
* - место в предыдущем рейтинге.