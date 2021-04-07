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Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс
3 часа назад
Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня, 7 апреля, опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 38-е место, ранее она располагалась на 39-й строчке.
Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Фото: ReutersReuters
Первое место занимает Бельгия (1783,38 очка), вторая — Франция (1757,3), третья — Бразилия (1742,65).
В марте команда Станислава Черчесова провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россияне выиграли у Мальты (3:1), обыграли Словению (2:1) и уступили Словакии (1:2).
Следующий мировой рейтинг ФИФА будет опубликован 27 мая 2021 года.
Рейтинг сборных ФИФА от 7 апреля 2021-го
1 (1*). Бельгия — 1783,38 очка
2 (2*). Франция — 1757,3
3 (3*). Бразилия — 1742,65
4 (4*). Англия — 1686,78
5 (5*). Португалия — 1666,12
6 (6*). Испания — 1648,13
7 (10*). Италия — 1642,06
8 (7*). Аргентина — 1641,95
9 (8*). Уругвай — 1639,08
10 (12*). Дания — 1631,55
11 (9*). Мексика — 1629,56
...
24 (24*). Украина — 1515.85
...
38 (39*). Россия — 1462,65
* - место в предыдущем рейтинге.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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