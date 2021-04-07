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«Ахмат» обыграл «Уфу» в 1/4 финала Кубка России

RT на русском
2 часа назад
В четвертьфинальном матче Кубка России по футболу «Ахмат» одержал победу над «Уфой».
«Ахмат» обыграл «Уфу» в 1/4 финала Кубка России
Фото: fc-akhmat.rufc-akhmat.ru
Встреча, проходившая на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче на счету Евгения Харина.
Соперник «Ахмата» по 1/2 финала Кубка России определится позднее.
Футбол,Евгений Харин,
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